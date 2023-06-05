Марочко заявил об активизации ВСУ на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активизации украинских военных на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Его слова приводит ТАСС.

«С самого утра в нашей зоне ответственности наблюдается активизация противника в принципе на всех направлениях: на Купянском, Краснолиманском и Донецком», — цитирует Марочко ТАСС.

Он также заявил, что военные Вооружённых сил России справляются со всеми вызовами со стороны противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что Вооружённые силы России заставили боевиков из трёх бригад украинской армии на Краснолиманском направлении рассеяться по лесу, нанеся по ним удар артиллерией и авиацией.