Марочко заявил об активизации ВСУ на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях
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Его слова приводит ТАСС.
«С самого утра в нашей зоне ответственности наблюдается активизация противника в принципе на всех направлениях: на Купянском, Краснолиманском и Донецком», — цитирует Марочко ТАСС.
Он также заявил, что военные Вооружённых сил России справляются со всеми вызовами со стороны противника.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что Вооружённые силы России заставили боевиков из трёх бригад украинской армии на Краснолиманском направлении рассеяться по лесу, нанеся по ним удар артиллерией и авиацией.