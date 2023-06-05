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ВСУ ночью обстреляли посёлок Молодёжное в ЛНР

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ВСУ ночью открыли огонь по посёлку Молодёжное в ЛНР, предположительно, с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
ВСУ ночью обстреляли посёлок Молодёжное в ЛНР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.

«Ещё одной территорией, подвергшейся ночной агрессии со стороны вооружённых формирований Украины, стал посёлок Молодёжное», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что обстрел производился, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области.

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