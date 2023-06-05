ВСУ ночью обстреляли посёлок Молодёжное в ЛНР
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Об этом сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.
«Ещё одной территорией, подвергшейся ночной агрессии со стороны вооружённых формирований Украины, стал посёлок Молодёжное», — написал он в Telegram.
Он уточнил, что обстрел производился, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В результате стрельбы никто не пострадал.
Ранее стало известно, что ВСУ за сутки увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области.