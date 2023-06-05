Рогов: армия России сдерживает натиск украинских боевиков в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что армия России сдерживает натиск украинских боевиков в Запорожской области.

Его слова приводит РИА Новости.

«Наша армия сдерживает натиск украинских боевиков, не давая им возможности продвинуться вглубь нашей обороны», — сказал Рогов.

Он также заявил о продолжении боевых действий в Запорожской области.

Ранее Рогов сообщил, что в районе Времёвского выступа на Запорожском направлении возобновились активные боевые действия.

По его словам, украинские войска атаковали большими силами, чем накануне.