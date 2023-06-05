Рогов: армия России сдерживает натиск украинских боевиков в Запорожской области
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Наша армия сдерживает натиск украинских боевиков, не давая им возможности продвинуться вглубь нашей обороны», — сказал Рогов.
Он также заявил о продолжении боевых действий в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что в районе Времёвского выступа на Запорожском направлении возобновились активные боевые действия.
По его словам, украинские войска атаковали большими силами, чем накануне.