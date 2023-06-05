Лукашенко: попытка ограничить движение грузов между Москвой и Минском обречена на провал

Попытка Запада ограничить движение грузов ж/д и автотранспортом между РФ и Белоруссией обречена на провал, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси — эта попытка была обречена на провал», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что разделить Россию и Белоруссию искусственными барьерами не получится.

В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.