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Лукашенко: попытка ограничить движение грузов между Москвой и Минском обречена на провал

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Попытка Запада ограничить движение грузов ж/д и автотранспортом между РФ и Белоруссией обречена на провал, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым.
Лукашенко: попытка ограничить движение грузов между Москвой и Минском обречена на провал
  • AP

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси — эта попытка была обречена на провал», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что разделить Россию и Белоруссию искусственными барьерами не получится.

В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.

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