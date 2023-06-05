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ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

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Украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня.
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Донецка (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — отмечается в сообщении.

Ночью ВСУ обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка, выпустив по нему четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили более 70 снарядов РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области утром 5 июня.

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