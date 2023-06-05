ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Донецка (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — отмечается в сообщении.
Ночью ВСУ обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка, выпустив по нему четыре снаряда.
Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили более 70 снарядов РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области утром 5 июня.