ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

Украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Донецка (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — отмечается в сообщении.

Ночью ВСУ обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка, выпустив по нему четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили более 70 снарядов РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области утром 5 июня.