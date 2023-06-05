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Украинские военные за ночь дважды обстреляли Первомайск в ЛНР из РСЗО HIMARS

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Подразделения армии Украины в ночь на 5 июня дважды атаковали Первомайск Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Сергей Колягин.
Украинские военные за ночь дважды обстреляли Первомайск в ЛНР из РСЗО HIMARS
  • AP

«Сегодня ночью город вновь был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями», — написал Колягин в своём Telegram-канале.

По его словам, обстрелы произошли ориентировочно в 03:30 и 05:00, предположительно, огонь вёлся из РСЗО HIMARS.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Ранее мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится Алмазная, Сергей Жевлаков заявил, что десятилетний мальчик, получивший тяжёлые ранения при обстреле города украинцами 28 мая, умер в больнице.

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