Украинские военные за ночь дважды обстреляли Первомайск в ЛНР из РСЗО HIMARS

Подразделения армии Украины в ночь на 5 июня дважды атаковали Первомайск Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Сергей Колягин.

«Сегодня ночью город вновь был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями», — написал Колягин в своём Telegram-канале.

По его словам, обстрелы произошли ориентировочно в 03:30 и 05:00, предположительно, огонь вёлся из РСЗО HIMARS.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Ранее мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится Алмазная, Сергей Жевлаков заявил, что десятилетний мальчик, получивший тяжёлые ранения при обстреле города украинцами 28 мая, умер в больнице.