Мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится Алмазная, Сергей Жевлаков заявил, что десятилетний мальчик, получивший тяжёлые ранения при обстреле города украинцами 28 мая, умер в больнице.

«Десятилетний Даниил, который 28 мая получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооружёнными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он выразил искренние соболезнования родителям мальчика.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей.