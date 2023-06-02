В ЛНР умер ребёнок, раненный при обстреле Алмазной украинцами
- РИА Новости
«Десятилетний Даниил, который 28 мая получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооружёнными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание», — написал он в Telegram.
Вместе с этим он выразил искренние соболезнования родителям мальчика.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей.