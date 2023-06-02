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В ЛНР умер ребёнок, раненный при обстреле Алмазной украинцами

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Мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится Алмазная, Сергей Жевлаков заявил, что десятилетний мальчик, получивший тяжёлые ранения при обстреле города украинцами 28 мая, умер в больнице.
В ЛНР умер ребёнок, раненный при обстреле Алмазной украинцами
  • РИА Новости

«Десятилетний Даниил, который 28 мая получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооружёнными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он выразил искренние соболезнования родителям мальчика.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей.

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