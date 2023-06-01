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Сальдо: украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей.
Сальдо: украинцы обстреляли Новую Каховку в День защиты детей
  • РИА Новости

«Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены», — написал он в Telegram.

По его словам, украинцы посылали ракеты, даже не задумываясь над тем, «по кому прилетит — по взрослым или по детям».

Сальдо выразил уверенность в том, что украинцами-террористами движет даже не военный расчёт, а иррациональная злоба и они стремятся лишь к тому, чтобы нанести как можно больше моральных и физических страданий.

Ранее Сальдо рассказал о попытках украинцев выкрасть детей.

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