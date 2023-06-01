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Сальдо: в Херсонской области спецслужбы Украины пытались выкрасть детей

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе пресекли несколько попыток киевского террористического режима и его спецслужб через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев.
Сальдо: в Херсонской области спецслужбы Украины пытались выкрасть детей
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«Верхом лицемерия являются намерения украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области», — указал Сальдо.

Он отметил, что российским оперативникам удалось успешно пресечь «несколько попыток заезжих «волонтёрок» оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения».

«А затем через третьи страны доставить их в Киев. Цель таких попыток — не забота о детях, а самая примитивная пропаганда», — уточнил он.

Ранее польские СМИ писали, что украинская беженка в Польше предоставляла своих приёмных детей педофилам.

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