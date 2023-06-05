РИА Новости: ВС России контролируют трассу Купянск — Новосёловское в Харьковской области

Мотострелки Западного военного округа (ЗВО) держат под огневым контролем трассу Купянск – Новосёловское в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что позиции мотострелков позволяют круглые сутки контролировать трассу, не позволяя ВСУ проводить ротацию и подвозить боеприпасы.

«Наша зона ответственности заключается в том, что мы контролируем трассу от Купянска до Новосёловского, чтобы противник не проехал по ней и не вклинился в наши боевые порядки», — заявил командир роты с позывным Зоркий.

Он добавил, что задачей на данном направлении является наносить противнику поражение всеми имеющимися средствами.

Ранее глава ВГА подконтрольной ВС России части Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы подошли вплотную к городу Купянску.