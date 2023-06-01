Глава Харьковской ВГА: российские силы подошли вплотную к Купянску
- РИА Новости
Заявление Ганчева приводит ТАСС.
По его словам, линия боевого соприкосновения находится «практически вплотную к Купянску».
Глава ВГА объяснил, что Купянск разделён рекой Оскол на две части.
«Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», — сказал Ганчев.
29 мая подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что военные украинской армии на Купянском направлении оставили часть своих позиций из-за того, что их затопило в результате сильных дождей.