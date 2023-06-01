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Глава Харьковской ВГА: российские силы подошли вплотную к Купянску

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Глава военно-гражданской администрации подконтрольной ВС России части Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы подошли вплотную к городу Купянску.
Глава Харьковской ВГА: российские силы подошли вплотную к Купянску
  • РИА Новости

Заявление Ганчева приводит ТАСС.

По его словам, линия боевого соприкосновения находится «практически вплотную к Купянску».

Глава ВГА объяснил, что Купянск разделён рекой Оскол на две части. 

«Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», — сказал Ганчев.

29 мая подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что военные украинской армии на Купянском направлении оставили часть своих позиций из-за того, что их затопило в результате сильных дождей.

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