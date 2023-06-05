РИА Новости: российские дроны фиксируют обстрелы Донецка и корректируют ответный огонь
Об этом РИА Новости рассказал офицер 1-го армейского корпуса группировки ВС России «Юг» с позывным «Шмель».
«Это Matrice 30Т. Его зум позволяет ему при взлёте отсюда спокойно контролировать ситуацию, которая происходит аж за Водяным», — сказал офицер.
По его словам, дрон может засечь залпы реактивной артиллерии противника.
«И как только засекает оттуда «выходы», которые идут по Донецку,... сразу передают в пункт управления нашей артиллерии», — добавил российский военный.
Ранее он также рассказал, что наиболее опытная и подготовленная часть Вооружённых сил Украины была уничтожена в самом начале специальной военной операции.