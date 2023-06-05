Минобороны: бойцы ЦВО эффективно применяют ТСО «Солнцепёк» на Краснолиманском направлении

Расчёты тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на Краснолиманском направлении.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Экипажи расчётов выполнили задачи по нанесению ударов термобарическими неуправляемыми снарядами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей велась расчётами БПЛА. Также в ведомстве добавили, что система наведения на цель у «Солнцепёка» автоматизирована.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления.

Также сообщалось, что российская армия поразила пункты управления ВСУ под Славянском и Сумами.