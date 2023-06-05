Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: бойцы ЦВО эффективно применяют ТСО «Солнцепёк» на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Расчёты тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на Краснолиманском направлении.

Об этом заявили в Минобороны России.

«Экипажи расчётов выполнили задачи по нанесению ударов термобарическими неуправляемыми снарядами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей велась расчётами БПЛА. Также в ведомстве добавили, что система наведения на цель у «Солнцепёка» автоматизирована.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления.

Также сообщалось, что российская армия поразила пункты управления ВСУ под Славянском и Сумами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить