СЦКК: ВСУ за сутки 52 раза обстреляли ДНР
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Также сообщается о ранении женщины в Центрально-Городском районе Горловки.
По данным представительства, в результате обстрелов были повреждены 19 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что из-за обстрела города со стороны ВСУ было повреждено здание Центра технического творчества.
Также сообщалось о полном разрушении жилого дома из-за обстрелов Горловки со стороны ВС Украины.