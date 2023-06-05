СЦКК: ВСУ за сутки 52 раза обстреляли ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР, всего выпущено 330 различных боеприпасов.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Также сообщается о ранении женщины в Центрально-Городском районе Горловки.

По данным представительства, в результате обстрелов были повреждены 19 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что из-за обстрела города со стороны ВСУ было повреждено здание Центра технического творчества.

Также сообщалось о полном разрушении жилого дома из-за обстрелов Горловки со стороны ВС Украины.