Мэр Горловки сообщил, что при ударе ВСУ из РСЗО повреждён Центр технического творчества

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здание Центра технического творчества повреждено из-за обстрела города со стороны ВСУ.

«Обстрелом ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) повреждён Центр технического творчества города Горловки», — написал он в Telegram.

Ранее Приходько сообщил, что мирный житель пострадал в результате обстрела города со стороны ВС Украины.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили 11 ракет из РСЗО по Горловке.