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Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавшем мирном жителе при украинском обстреле города

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель пострадал в результате обстрела города со стороны ВС Украины.
Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавшем мирном жителе при украинском обстреле города
  • РИА Новости

«В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель по улице Эльтонская, 23. В дом попал украинский снаряд», — написал он в Telegram.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили 11 ракет из РСЗО по Горловке.

В ведомстве добавили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

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