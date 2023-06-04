Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавшем мирном жителе при украинском обстреле города
- РИА Новости
«В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель по улице Эльтонская, 23. В дом попал украинский снаряд», — написал он в Telegram.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили 11 ракет из РСЗО по Горловке.
В ведомстве добавили, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.