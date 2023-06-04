Мэр Горловки: мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками посёлка Зайцево
- РИА Новости
«Вследствие украинской вооружённой агрессии погиб мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки)», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 мм.