Мэр Горловки: мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками посёлка Зайцево

Мирный житель погиб из-за обстрела ВС Украины посёлка Зайцево, расположенного в Никитовском районе Горловки, заявил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии погиб мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки)», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 мм.