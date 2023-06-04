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Мэр Горловки: мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками посёлка Зайцево

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Мирный житель погиб из-за обстрела ВС Украины посёлка Зайцево, расположенного в Никитовском районе Горловки, заявил мэр города Иван Приходько.
Мэр Горловки: мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками посёлка Зайцево
  • РИА Новости

«Вследствие украинской вооружённой агрессии погиб мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки)», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 мм.

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