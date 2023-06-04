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СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку

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ВСУ за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов натовского калибра 155 мм.
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено пять снарядов калибра 155 мм... по направлению: 16:50 — населённый пункт — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — сообщает ведомство.

Кроме того, ВС Украины, выпустили пять снарядов калибра 155 мм по направлению Нетайлово — Донецк (Кировский район).

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что во время обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ три человека получили ранения.

3 июня мэр Горловки Иван Приходько заявил, что три мирных жителя ранены из-за обстрела города украинскими неонацистами.

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