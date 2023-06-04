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Врио главы ДНР Пушилин вручил звезду героя ДНР родителям погибшего бойца

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл мемориальную доску погибшему в боях за Донбасс бойцу Александру Фоменко в гимназии им. Берегового в городе Енакиево.
Врио главы ДНР Пушилин вручил звезду героя ДНР родителям погибшего бойца
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Для нас это является долгом — увековечить его память. В его гимназии, в школе, где он отучился. Это нужно, безусловно, ему, в память о нём. Это, безусловно, нужно маме», — рассказал он.

Пушилин добавил, что увековечить память бойца также важно для ребят, которые будут учиться в этой школе.

Александр Фоменко встал в строй после начала спецоперации, когда ему было 22 года. Его отец Олег рассказал, что уговаривал сына остаться служить в МЧС, но он сказал, что «поступит так, как другие сыновья поступали в 1941-м году».

Александр Фоменко принимал участие в боях за Мариуполь, был награждён медалью за освобождение этого города. Он погиб в августе 2022 года под Угледаром в боях за Великую Новосёлку.

23 мая президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения государственных наград за достижения в различных областях.

31 мая министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве вручил государственные награды проявившим себя во время спецоперации на Украине героям.

Отмечается, что, в частности, старший инспектор-лётчик майор Александр Карамышев был удостоен «Золотой Звезды» за оперативную эвакуацию раненых с передовой. Ему удалось спасти более 50 военных.

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