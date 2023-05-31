Шойгу вручил в Москве госнаграды героям СВО
«Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками», — заявил министр обороны во время церемонии награждения героев.
Отмечается, что, в частности, старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев был удостоен «Золотой Звезды» за оперативную эвакуацию раненых с передовой. Мужчине удалось спасти более 50 военных.
Ранее сообщалось, что российским военным штурмовых групп Центрального военного округа вручили награды за мужество и героизм, проявленные ими во время выполнения боевых задач на украинской территории.