Шойгу вручил в Москве госнаграды героям СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве вручил государственные награды проявившим себя во время спецоперации на Украине героям.

«Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками», — заявил министр обороны во время церемонии награждения героев.

Отмечается, что, в частности, старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев был удостоен «Золотой Звезды» за оперативную эвакуацию раненых с передовой. Мужчине удалось спасти более 50 военных.

Ранее сообщалось, что российским военным штурмовых групп Центрального военного округа вручили награды за мужество и героизм, проявленные ими во время выполнения боевых задач на украинской территории.