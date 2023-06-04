Бойцы «Ахмата» продолжают активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении

Штурмовые группы отряда назначения «Ахмат» продолжают активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении, заявили в Минобороны России.

«На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населённого пункта Авдеевка», — сказано в новой сводке Минобороны.

1 июня помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении российскими подразделениями около 70% Марьинки.

3 июня стало известно, что подразделения «Ахмата» ведут ожесточённые бои в центральной части Марьинки.