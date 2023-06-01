Алаудинов заявил об освобождении 70% Марьинки в ДНР

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении российскими подразделениями около 70% Марьинки.

«Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70% самой Марьинки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Алаудинова, остальная территория будет зачищаться спецназом вместе со 150-й дивизией.

Военкор RT Влад Андрица ранее показал боевое слаживание прибывших на Донецкое направление бойцов «Ахмата» с другими подразделениями.

До этого военкор RT Филипп Прокудин пообщался с российскими военными и показал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой.