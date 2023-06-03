ВС России уничтожили до 145 военных ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Вооружённые силы России за сутки ликвидировали до 145 военнослужащих украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов бригады теробороны и «Иностранного легиона» в Черниговской области.
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