Сальдо сообщил, что украинские войска перебросили артиллерию на Херсонское направление
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился», — сказал собеседник агентства.
По словам Сальдо, переброска артиллерии осуществлялась из Одесской и Николаевской областей, а также из подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.