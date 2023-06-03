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Сальдо сообщил, что украинские войска перебросили артиллерию на Херсонское направление

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины перебросили артиллерийское орудие на Херсонское направление.
Сальдо сообщил, что украинские войска перебросили артиллерию на Херсонское направление
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился», — сказал собеседник агентства.

По словам Сальдо, переброска артиллерии осуществлялась из Одесской и Николаевской областей, а также из подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.

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