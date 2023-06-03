Сальдо сообщил, что украинские войска перебросили артиллерию на Херсонское направление

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины перебросили артиллерийское орудие на Херсонское направление.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился», — сказал собеседник агентства.

По словам Сальдо, переброска артиллерии осуществлялась из Одесской и Николаевской областей, а также из подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.