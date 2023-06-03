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Депутат Рады Гетманцев: сотрудничество с МВФ является важным условием выживания Украины

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Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что сотрудничество Украины и Международного валютного фонда (МВФ) является важным условием выживания страны.
Депутат Рады Гетманцев: сотрудничество с МВФ является важным условием выживания Украины
  • AFP

«Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что МВФ рассмотрит вопрос о предоставлении Украине второго транша в размере $900 млн.

Колумнист Bloomberg Михир Шарма писал, что новый многомиллиардный транш МВФ для Украины вызвал гнев у развивающихся стран, которые всё больше склоняются к предвзятой позиции фонда.

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