Жапаров: Киргизия считает Евросоюз своим надёжным партнёром
- РИА Новости
«Европейский союз является нашим надёжным партнёром. С обретения независимости между нами развивалось только доверие и укреплялась дружба», — цитирует Жапарова РИА Новости.
Он отметил, что внимание Мишеля к Киргизии «придаёт дополнительный стимул для дальнейшего всестороннего развития и укрепления партнёрских отношений с Европейским союзом».
Ранее президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили делимитацию и демаркацию общей границы двух государств.