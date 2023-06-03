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Жапаров: Киргизия считает Евросоюз своим надёжным партнёром

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Киргизия считает Европейский союз своим надёжным партнёром, заявил президент республики Садыр Жапаров после встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Жапаров: Киргизия считает Евросоюз своим надёжным партнёром
  • РИА Новости

«Европейский союз является нашим надёжным партнёром. С обретения независимости между нами развивалось только доверие и укреплялась дружба», — цитирует Жапарова РИА Новости.

Он отметил, что внимание Мишеля к Киргизии «придаёт дополнительный стимул для дальнейшего всестороннего развития и укрепления партнёрских отношений с Европейским союзом». 

Ранее президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили делимитацию и демаркацию общей границы двух государств.

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