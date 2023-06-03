Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы cеми населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли три мирных жителя, ещё семь человек получили ранения.
Также сообщается о повреждении 26 домостроений и пяти объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские военные обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка.
Также сообщалось, что мирный житель получил ранения в результате обстрела посёлка Александровка со стороны ВСУ.