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Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 492 боеприпаса.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы cеми населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли три мирных жителя, ещё семь человек получили ранения.

Также сообщается о повреждении 26 домостроений и пяти объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские военные обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка.

Также сообщалось, что мирный житель получил ранения в результате обстрела посёлка Александровка со стороны ВСУ.

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