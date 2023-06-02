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Кулемзин: ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, произошло возгорание

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Украинские военные обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка, произошло возгорание.

Об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

«Во время обстрела посёлка шахты «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием», — сообщил он.

Кроме того, снаряд попал рядом с больницей № 21.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских военных.

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