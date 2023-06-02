Нацбанк Молдавии заявил, что страна преодолела инфляционную волну

Глава Нацбанка Молдавии Октавиан Армашу заявил, что страна смогла преодолеть инфляционную волну и намерена восстанавливать экономику.

По его словам, это удалось сделать благодаря «резким мерам в области денежной политики». Республика, отметил он, перешла к нисходящей тенденции инфляции.

«Смягчение денежных условий создаст предпосылки для перезапуска экономики, снижение уровня инфляции принесёт предсказуемость и стабильность, необходимые для экономической деятельности, а банковская система готова обеспечить финансирование компаний и населения», — цитирует Армашу РИА Новости.

Агентство напоминает, что Молдавия в 2022 году столкнулась с рекордной за последние 20 лет инфляцией, в сентябре она составила 33,97% в годовом исчислении.

В марте в Молдавии оппозиционная партия «Шор» потребовала от правительства республики повысить пенсии в соответствии с уровнем инфляции, то есть на 30%, а не на 15%, как это предлагают власти.