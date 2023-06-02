ВС Украины выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район). Выпущено 20 ракет из РСЗО», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве также сообщили, что ВСУ своими обстрелами Макеевки убили двух женщин и ранили одного ребёнка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.