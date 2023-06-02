Воздушная тревога объявлена ещё в пяти регионах Украины
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Предупреждение объявили в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Также сирены звучат в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
Ранее предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Также сообщалось, что система ПВО Курской области сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.