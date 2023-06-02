Воздушная тревога объявлена ещё в пяти регионах Украины

Сигналы воздушной тревоги начали звучать ещё в пяти областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Предупреждение объявили в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Также сирены звучат в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Ранее предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что система ПВО Курской области сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.