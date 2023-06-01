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Песков заявил, что Путин провёл разговор с командиром «Ахмата» Алаудиновым

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Президент России Владимир Путин провёл разговор с помощником главы Чечни, командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин провёл разговор с командиром «Ахмата» Алаудиновым
  • РИА Новости

«Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений», — приводит РИА Новости его слова.

Алаудинов сообщил об освобождении российскими подразделениями около 70% Марьинки в ДНР

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