Гладков: 12 человек пострадали при обстрелах украинцами Шебекинского округа за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 12 человек пострадали в результате украинских обстрелов Шебекинского округа за сутки.

«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населённых пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших», — написал он в Telegram.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших в результате украинских атак нет.

Также он заявил о повреждениях многоквартирных и частных домов, а также административных зданий и детского сада.

Ранее Гладков сообщил, что два человека пострадали из-за падения беспилотника в Белгороде.