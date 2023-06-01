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Гладков: 12 человек пострадали при обстрелах украинцами Шебекинского округа за сутки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 12 человек пострадали в результате украинских обстрелов Шебекинского округа за сутки.
Гладков: 12 человек пострадали при обстрелах украинцами Шебекинского округа за сутки
  • РИА Новости

«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населённых пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших», — написал он в Telegram.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших в результате украинских атак нет.

Также он заявил о повреждениях многоквартирных и частных домов, а также административных зданий и детского сада.

Ранее Гладков сообщил, что два человека пострадали из-за падения беспилотника в Белгороде.

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