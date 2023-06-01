Губернатор сообщил, что два человека пострадали из-за падения беспилотника в Белгороде

В результате падения, предварительно, беспилотника на проезжую часть в Белгороде пострадали два человека. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде произошёл взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что одного человека госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, второй пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее медицинские службы сообщали, что 11 человек были госпитализированы 1 июня в Белгородской области после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.