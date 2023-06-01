Губернатор сообщил, что два человека пострадали из-за падения беспилотника в Белгороде
- РИА Новости
«В Белгороде произошёл взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что одного человека госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, второй пострадавший от госпитализации отказался.
Ранее медицинские службы сообщали, что 11 человек были госпитализированы 1 июня в Белгородской области после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.