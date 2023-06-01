Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Одессе число погибших в перестрелке увеличилось до двух

Короткая ссылка
Число погибших из-за перестрелки в Одессе возросло до двух.
В Одессе число погибших в перестрелке увеличилось до двух
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о стрельбе в Киевском районе города Одессы поступило на спецлинию 102 около 15:00.

«В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи умер 30-летний водитель автомобиля BMW», — сказано в заявлении.

Уточняется, что причиной происшествия стал конфликт между родственниками.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить