В Одессе число погибших в перестрелке увеличилось до двух

Число погибших из-за перестрелки в Одессе возросло до двух.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о стрельбе в Киевском районе города Одессы поступило на спецлинию 102 около 15:00.

«В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи умер 30-летний водитель автомобиля BMW», — сказано в заявлении.

Уточняется, что причиной происшествия стал конфликт между родственниками.

Ранее сообщалось об одном погибшем.