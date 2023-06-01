В Одессе число погибших в перестрелке увеличилось до двух
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.
Отмечается, что сообщение о стрельбе в Киевском районе города Одессы поступило на спецлинию 102 около 15:00.
«В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи умер 30-летний водитель автомобиля BMW», — сказано в заявлении.
Уточняется, что причиной происшествия стал конфликт между родственниками.
Ранее сообщалось об одном погибшем.