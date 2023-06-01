Один человек погиб в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области

В Новой Каховке Херсонской области погиб один человек в результате удара со стороны украинской армии.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В центре города Новая Каховка был сильный «прилёт». Один человек погиб», — сказано в заявлении.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что погиб человек 1953 года рождения.

Кроме того, сообщается, что повреждены несколько домов на улицах Гидростроителей и Карла Маркса.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины в ночное время обстреляли Каховку, Новую Каховку и другие населённые пункты Херсонской области, выпустив 37 снарядов из ствольной артиллерии.

Речь идёт также о населённых пунктах Рыбальче, Горностаевка, Малая Лепетиха.