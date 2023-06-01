Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о подготовке к наступлению в ДНР
- РИА Новости
По его словам, спецназ «Ахмат» по приказу Верховного главнокомандующего Вооружённых сил России переведён на новый участок. Он уточнил, что часть сил и средств осталась на прежнем участке в ЛНР.
Алаудинов заявил, что в его подчинение определён один полк, «ещё два полка подготавливаются».
«Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — заявил он.
Он отметил, что спецназ «Ахмат» сделает всё для освобождения ДНР от украинских войск.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.