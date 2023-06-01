Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о подготовке к наступлению в ДНР

Короткая ссылка
Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своём Telegram-канале сообщил о подготовке к наступательным действиям на новом участке в Донецкой Народной Республике.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о подготовке к наступлению в ДНР
  • РИА Новости

По его словам, спецназ «Ахмат» по приказу Верховного главнокомандующего Вооружённых сил России переведён на новый участок. Он уточнил, что часть сил и средств осталась на прежнем участке в ЛНР.

Алаудинов заявил, что в его подчинение определён один полк, «ещё два полка подготавливаются».

«Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — заявил он.

Он отметил, что спецназ «Ахмат» сделает всё для освобождения ДНР от украинских войск.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить