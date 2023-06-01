Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о подготовке к наступлению в ДНР

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своём Telegram-канале сообщил о подготовке к наступательным действиям на новом участке в Донецкой Народной Республике.

По его словам, спецназ «Ахмат» по приказу Верховного главнокомандующего Вооружённых сил России переведён на новый участок. Он уточнил, что часть сил и средств осталась на прежнем участке в ЛНР.

Алаудинов заявил, что в его подчинение определён один полк, «ещё два полка подготавливаются».

«Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — заявил он.

Он отметил, что спецназ «Ахмат» сделает всё для освобождения ДНР от украинских войск.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.