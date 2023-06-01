Российские военные показали работу дронов-камикадзе на Артёмовском направлении
Об этом рассказал корреспондент RT Илья Васюнин.
По словам военнослужащих, FPV-дроны полностью управляются оператором вручную, таким образом отпадает необходимость в системе GPS.
Уточняется, что за сутки дроны-камикадзе поражают около пяти — семи целей на Артёмовском участке боёв.
Ранее тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солнцепёк» ВС России нанесла удары по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе посёлка Новосёловское в ЛНР.