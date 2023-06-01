Марочко: ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска
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Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе Северска отмечено ведение инженерных работ противником. Средствами объективного контроля выявлено ведение инженерных работ украинскими боевиками», — цитирует Марочко ТАСС.
По его словам, в настоящий момент происходит возведение фортификационных сооружений, укрепление блиндажей и траншей.
Марочко отметил, что ВСУ также дистанционно ставят минные заграждения.
Ранее в МО России заявили, что на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ «Скала».