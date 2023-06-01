Марочко: ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска

Украинские военные оборудуют новые позиции и дистанционно минируют местность в районе Северска в ДНР.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Северска отмечено ведение инженерных работ противником. Средствами объективного контроля выявлено ведение инженерных работ украинскими боевиками», — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, в настоящий момент происходит возведение фортификационных сооружений, укрепление блиндажей и траншей.

Марочко отметил, что ВСУ также дистанционно ставят минные заграждения.

Ранее в МО России заявили, что на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ «Скала».