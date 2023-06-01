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Марочко: ВСУ используют местных жителей на Купянском направлении для разведки

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ВСУ в населённых пунктах Харьковской области используют местных жителей для разведки.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он заявил об увеличении военного присутствия украинских бойцов в населённых пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью России.

«Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что военные украинской армии на Купянском направлении оставили часть своих позиций из-за того, что их затопило в результате сильных дождей.

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