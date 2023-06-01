ВС России поразили два опорника и пункт дислокации украинской армии

Российская армия поразила два опорных пункта и пункт временной дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении огнём артиллерии группировки «Восток» уничтожены пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчёт противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поражён опорный пункт боевиков южнее Водяного», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, ещё один опорный пункт ВСУ поражён в районе Угледара.

Он также заявил об уничтожении расчёта противотанкового гранатомёта украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ «Скала».