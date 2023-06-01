ВС России поразили два опорника и пункт дислокации украинской армии
«На южнодонецком направлении огнём артиллерии группировки «Восток» уничтожены пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчёт противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поражён опорный пункт боевиков южнее Водяного», — цитирует РИА Новости Чехова.
По его словам, ещё один опорный пункт ВСУ поражён в районе Угледара.
Он также заявил об уничтожении расчёта противотанкового гранатомёта украинских военных.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ «Скала».