Военный эксперт Шурыгин рассказал о значении боёв под Авдеевкой

Бои за Авдеевку Донецкой Народной Республики имеют особое значение для мирных жителей Донецка, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Любое продвижение в этом направлении становится плюсом. Ведь задача не просто взять Авдеевку, а отодвинуть украинские силы от неё», — цитирует Шурыгина газета «Известия».

По его словам, задачей является не просто взять населённый пункт, а отодвинуть ВСУ от него.

Он отметил, что в случае занятия Авдеевки ВС России, украинская артиллерия отойдёт от Донецка на 30-40 км.

«Тогда город ВФУ смогут доставать артиллерией только на максимальной дальности и с большим риском для себя», — добавил Шурыгин.

Ранее российская авиация поразила подразделения ВСУ в районе Авдеевки и в посёлке Химик.