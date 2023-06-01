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Военный эксперт Шурыгин рассказал о значении боёв под Авдеевкой

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Бои за Авдеевку Донецкой Народной Республики имеют особое значение для мирных жителей Донецка, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Любое продвижение в этом направлении становится плюсом. Ведь задача не просто взять Авдеевку, а отодвинуть украинские силы от неё», — цитирует Шурыгина газета «Известия».

По его словам, задачей является не просто взять населённый пункт, а отодвинуть ВСУ от него.

Он отметил, что в случае занятия Авдеевки ВС России, украинская артиллерия отойдёт от Донецка на 30-40 км.

«Тогда город ВФУ смогут доставать артиллерией только на максимальной дальности и с большим риском для себя», — добавил Шурыгин.

Ранее российская авиация поразила подразделения ВСУ в районе Авдеевки и в посёлке Химик. 

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