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Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки в обозримой перспективе

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Марьинку Донецкой Народной Республики важно освободить в обозримой перспективе, это необходимо для дальнейшего продвижения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населённый пункт», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, освобождение Марьинки имеет стратегическую важность для продвижения к следующим населённым пунктам.

Ранее южная группировка войск уничтожила расчётом самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» командный пункт ВСУ на Марьинском направлении.

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