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«VK Звонки» представили сессионные залы

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«ВКонтакте» представила новую функцию на платформе бесплатных видеоконференций «VK Звонки» — сессионные залы. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что участники видеоконференций смогут делиться на группы для работы в узком кругу. В одном звонке можно создать до 50 залов, а количество участников и время встречи неограниченны. Функция доступна всем пользователям бесплатно и будет полезна бизнесу, образовательным учреждениям, организаторам онлайн-мероприятий.

Сессионные залы доступны пользователям «VK Звонков» на любых устройствах, для этого нужно обновиться до последней версии. Функцию может включить организатор конференции при её создании, выбрать количество залов и задать им названия. Распределять участников по залам можно автоматически в случайном порядке или вручную.

Создателю конференции доступны широкие возможности управления и модерации: добавление или удаление участников, назначение дополнительных администраторов, привлечение внимания участника просьбой включить камеру или микрофон и другие функции. Администратор может перемещаться по залам, просматривать участников, а также их активность во время звонка.

Ранее сообщалось, что VK запустила ежегодную социальную кампанию «День защиты детей в интернете».


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