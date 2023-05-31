VK проводит День защиты детей в интернете

VK запустила ежегодную социальную кампанию «День защиты детей в интернете».

В преддверии Дня защиты детей VK запустила ежегодную социальную кампанию «День защиты детей в интернете». Об этом сообщает пресс-служба VK.⠀

Отмечается, что в 2023 году проект посвящён поддержке детей-блогеров — тех, кто активно публикует творческий контент в соцсетях: делает креативные фото и видео, иллюстрации, пишет тексты и музыку. Хештег проекта — #безопаснодетям.⠀

Ранее сообщалось, что крупнейший российский фестиваль на открытом воздухе VK Fest в 2023 году впервые будет переведён на язык жестов.