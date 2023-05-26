VK Fest впервые будет переведён на язык жестов

Крупнейший российский фестиваль на открытом воздухе VK Fest в 2023 году впервые будет переведён на язык жестов. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдёт повторный тест-драйв с учётом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей.

Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык.

Ранее сообщалось, что VK Fest опубликовал финальный состав исполнителей, которые выступят в Сочи.