VK Fest впервые будет переведён на язык жестов
- РИА Новости
Отмечается, что перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдёт повторный тест-драйв с учётом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей.
Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык.
Ранее сообщалось, что VK Fest опубликовал финальный состав исполнителей, которые выступят в Сочи.