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Рогов назвал психологической операцией заявления сенатора США Грэма о наступлении ВСУ

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал информационно-психологической операцией заявления сенатора США Линдси Грэма о том, что ВСУ готовят «демонстрацию силы» во время наступления.
Рогов назвал психологической операцией заявления сенатора США Грэма о наступлении ВСУ
  • РИА Новости

«Это всё составляющая информационно-психологической спецоперации, чтобы снизить нашу степень готовности и восприятия информации о рисках действий, усыпить бдительность и затем воспользоваться эффектом внезапности», — сказал Рогов РИА Новости.

Украинские военные могут начать наступление в любой момент, поэтому нужно быть готовыми отразить агрессию противника, не оглядываясь на информационные вбросы, добавил он.

Как ранее заявил Грэм, украинский президент Владимир Зеленский предоставил ему разбор планов ВСУ по контрнаступлению. По его словам, растягивающие российскую оборону удары начались.

В Белом доме при этом утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом

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