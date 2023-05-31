Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке

Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 мм по Макеевке в ДНР.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по Червоногвардейскому району города со стороны населённого пункта Тоненькое.

Ранее украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку в общей сложности 17 снарядов натовского калибра 155 мм.

Также сообщалось, что при обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ погибли три мирных жителя.