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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке

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Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 мм по Макеевке в ДНР.
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по Червоногвардейскому району города со стороны населённого пункта Тоненькое.

Ранее украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку в общей сложности 17 снарядов натовского калибра 155 мм.

Также сообщалось, что при обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ погибли три мирных жителя. 

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