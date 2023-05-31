Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке
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Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары наносились по Червоногвардейскому району города со стороны населённого пункта Тоненькое.
Ранее украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку в общей сложности 17 снарядов натовского калибра 155 мм.
Также сообщалось, что при обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ погибли три мирных жителя.