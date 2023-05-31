Молдавия ограничит воздушное пространство на время саммита ЕПС в Кишинёве

Молдавия закроет своё воздушное пространство для гражданских самолётов на время саммита Европейского политического сообщества, сообщил глава Национального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.

Как пишет Интерфакс, по его словам, воздушное пространство Молдавии 1—2 июня будет открыто только для самолётов с официальными делегациями.

«Международный аэропорт Кишинёва работает в обычном режиме, без сбоев в потоке обслуживания пассажиров и без задержек регулярных рейсов. Приземление официальных делегаций не повлияет на расписание регулярных рейсов сегодня. С полуночи 31 мая запрещается полёт гражданских самолётов и дронов до 7:00 2 июня. В этот период будут разрешены только полёты бортов официальных делегаций», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может совершить первый зарубежный визит в Молдавию, где будет проходить саммит Европейского политсообщества.

Также появилась информация, что оппозиция Молдавии намерена блокировать все дороги в стране во время саммита ЕПС.