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Молдавия ограничит воздушное пространство на время саммита ЕПС в Кишинёве

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Молдавия закроет своё воздушное пространство для гражданских самолётов на время саммита Европейского политического сообщества, сообщил глава Национального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
Молдавия ограничит воздушное пространство на время саммита ЕПС в Кишинёве
  • Gettyimages.ru

Как пишет Интерфакс, по его словам, воздушное пространство Молдавии 1—2 июня будет открыто только для самолётов с официальными делегациями.

«Международный аэропорт Кишинёва работает в обычном режиме, без сбоев в потоке обслуживания пассажиров и без задержек регулярных рейсов. Приземление официальных делегаций не повлияет на расписание регулярных рейсов сегодня. С полуночи 31 мая запрещается полёт гражданских самолётов и дронов до 7:00 2 июня. В этот период будут разрешены только полёты бортов официальных делегаций», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может совершить первый зарубежный визит в Молдавию, где будет проходить саммит Европейского политсообщества.

Также появилась информация, что оппозиция Молдавии намерена блокировать все дороги в стране во время саммита ЕПС.

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