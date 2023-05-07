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Оппозиция в Молдавии намерена блокировать дороги 1 июня во время саммита под эгидой ЕС

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Оппозиция Молдавии намерена блокировать все дороги в стране во время саммита Европейского политического сообщества, который должен пройти в республике 1 июня.
Оппозиция в Молдавии намерена блокировать дороги 1 июня во время саммита под эгидой ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам прошедшей 7 мая в Кишинёве многотысячной акции протеста.

В тексте документа говорится, что оппозиция осуждает намерение молдавских властей провести данный саммит.

«Планируем заблокировать дорожное движение на многих транспортных артериях, чтобы выразить свою гражданскую позицию представителям других стран», — приводит текст резолюции ТАСС.

7 мая многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинёва, где расположены администрация президента и здание парламента.

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