Оппозиция в Молдавии намерена блокировать дороги 1 июня во время саммита под эгидой ЕС

Оппозиция Молдавии намерена блокировать все дороги в стране во время саммита Европейского политического сообщества, который должен пройти в республике 1 июня.

Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам прошедшей 7 мая в Кишинёве многотысячной акции протеста.

В тексте документа говорится, что оппозиция осуждает намерение молдавских властей провести данный саммит.

«Планируем заблокировать дорожное движение на многих транспортных артериях, чтобы выразить свою гражданскую позицию представителям других стран», — приводит текст резолюции ТАСС.

7 мая многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинёва, где расположены администрация президента и здание парламента.